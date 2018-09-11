Директор школы в Иркутской области прокомментировала частичное обрушение здания

Директор школы в селе Уян (Иркутская область) Людмила Таюрская в беседе с телеканалом «360» прокомментировала частичное обрушение учебного здания.

«Не было средств — сначала на реконструкцию, потом на демонтаж. Мы писали по этому поводу обращения», — заявила она.

По её словам, реакция была, но денег так и не выделили.

Как уточнила Таюрская, администрация продолжает осматривать помещения, в которые перенесут занятия.

На месте инцидента побывал представитель управления образования, работают сотрудники МЧС России.

«Нужны специалисты, которые бы посмотрели, как это делать. Будет демонтаж», — добавила директор.

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