Директор школы в Иркутской области прокомментировала частичное обрушение здания
- © пресс-служба Центрального регионального центра МЧС
«Не было средств — сначала на реконструкцию, потом на демонтаж. Мы писали по этому поводу обращения», — заявила она.
По её словам, реакция была, но денег так и не выделили.
Как уточнила Таюрская, администрация продолжает осматривать помещения, в которые перенесут занятия.
На месте инцидента побывал представитель управления образования, работают сотрудники МЧС России.
«Нужны специалисты, которые бы посмотрели, как это делать. Будет демонтаж», — добавила директор.
Ранее URA.RU сообщало, что в поликлинике Екатеринбурга обрушился подвесной потолок.