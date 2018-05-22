В поликлинике Екатеринбурга обрушился подвесной потолок

В поликлинике №3 в Екатеринбурге обрушился подвесной потолок, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл в одном из коридоров. В учреждении от комментариев отказались.

«При обрушении никто не пострадал, сейчас там работают комиссия горздрава и администрации больницы», — заявила, со своей стороны, пресс-секретарь городского управления здравоохранения Екатерина Макашина.

По её словам, по плану в этой поликлинике назначен ремонт через месяц.

«Потолок чуть-чуть недодержался», — добавила она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в спортзале краснодарской школы обрушились строительные конструкции.