МГУ вошёл в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University Ranking

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге агентства Round University Ranking (RUR).

Об этом сообщили в пресс-службе «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

Как отмечается, данный рейтинг основан на репутации вуза в области преподавания и исследований.

Подчёркивается, что МГУ является лидером рейтинга среди российских вузов.

Второе место в стране и 105-е в мире занимает Санкт-петербургский государственный университет, у Московского физико-технического института — третье по России и 109-е по миру.

Ранее МГУ стал лучшим вузом России по версии аналитического агентства RAEX.