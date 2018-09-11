МГУ вошёл в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University Ranking
- © Global Look Press
Об этом сообщили в пресс-службе «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».
Как отмечается, данный рейтинг основан на репутации вуза в области преподавания и исследований.
Подчёркивается, что МГУ является лидером рейтинга среди российских вузов.
Второе место в стране и 105-е в мире занимает Санкт-петербургский государственный университет, у Московского физико-технического института — третье по России и 109-е по миру.
Ранее МГУ стал лучшим вузом России по версии аналитического агентства RAEX.