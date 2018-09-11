МГУ вошёл в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University Ranking

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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге агентства Round University Ranking (RUR).
МГУ вошёл в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University Ranking
  • © Global Look Press

Об этом сообщили в пресс-службе «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

Как отмечается, данный рейтинг основан на репутации вуза в области преподавания и исследований.

Подчёркивается, что МГУ является лидером рейтинга среди российских вузов.

Второе место в стране и 105-е в мире занимает Санкт-петербургский государственный университет, у Московского физико-технического института — третье по России и 109-е по миру. 

Ранее МГУ стал лучшим вузом России по версии аналитического агентства RAEX.

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