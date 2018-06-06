МГУ стал лучшим вузом России по версии аналитического агентства RAEX

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова оказался лучшим учебным заведением России в рейтинге, подготовленном агентством RAEX. Об этом сообщает ТАСС.

Рейтинг агентства был представлен на площадке VI Международного форума «Глобальная конкурентоспособность».

МФТИ и МИФИ на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. За ними располагается Санкт-Петербургский государственный университет.

Четыре лучших учебных заведения сохранили свои позиции в рейтинге с прошлого года.

На одну позицию поднялась Высшая школа экономики, занявшая пятое место. А МГИМО, наоборот, опустился на одну строчку и в 2018 году оказался лишь шестым.

«Непрекращающийся отток наиболее талантливых и перспективных молодых людей в столицу заведомо ослабляет российские регионы и препятствует их успешному экономическому развитию», — считают исследователи REAX.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году.