МГУ стал лучшим вузом России по версии аналитического агентства RAEX
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Рейтинг агентства был представлен на площадке VI Международного форума «Глобальная конкурентоспособность».
МФТИ и МИФИ на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. За ними располагается Санкт-Петербургский государственный университет.
Четыре лучших учебных заведения сохранили свои позиции в рейтинге с прошлого года.
На одну позицию поднялась Высшая школа экономики, занявшая пятое место. А МГИМО, наоборот, опустился на одну строчку и в 2018 году оказался лишь шестым.
«Непрекращающийся отток наиболее талантливых и перспективных молодых людей в столицу заведомо ослабляет российские регионы и препятствует их успешному экономическому развитию», — считают исследователи REAX.
Ранее Министерство финансов предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году.