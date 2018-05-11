Минфин предложил увеличить расходы на высшее образование в 2018 году

Министерство финансов России предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году.

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в проекте поправок в бюджет, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В целом на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

При этом на программы высшего образования предлагается увеличить расходы на 2,566 млрд рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Также сообщалось, что, согласно исследованию QS Best Student Cities Ranking, Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов.

Эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.