Минфин предложил увеличить расходы на высшее образование в 2018 году

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Министерство финансов России предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году.
Минфин предложил увеличить расходы на высшее образование в 2018 году
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в проекте поправок в бюджет, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В целом на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

При этом на программы высшего образования предлагается увеличить расходы на 2,566 млрд рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Также сообщалось, что, согласно исследованию QS Best Student Cities Ranking, Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов.

Эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.

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