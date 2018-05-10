Минфин России ожидает профицит бюджета в 2018 году в размере 440,6 млрд рублей

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Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита в 1,27 трлн рублей. Проект соответствующих поправок в бюджет размещён на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложенным Минфином поправкам, доходы бюджета в текущем году будут на 1,8 трлн рублей больше первоначального плана и составят 17,032 трлн рублей. Расходы бюджета предложено увеличить до 16,591 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга уменьшен до 10,281 трлн рублей, а внешнего долга — до $61,9 млрд.

В декабре российский лидер Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

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