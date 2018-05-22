Названы самые сильные школы России

Стали известны самые сильные школы России, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты ежегодного исследования учебных заведений по конкурентоспособности учеников, проведённого агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

При составлении рейтинга учитывается доля выпускников, которые поступили в лучшие вузы страны. В 2018 году перечень расширили до 100 позиций (в 2017-м их было 50).

В список попали учебные заведения из 22 субъектов. Четвёрка лучших удержала лидерство.

Это школа-интернат имени Колмогорова МГУ имени Ломоносова (Москва), лицей «Вторая школа» (Москва), Лицей научно-инженерного профиля города Королёва (Московская область) и Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург).

Остальные шесть школ из прошлогодней десятки частично потеряли позиции. К примеру, Лицей при Томском политехническом университете опустился с пятой строчки на девятую, а математическая школа №179 (Москва) — с шестой на седьмую.

В новый топ-10 также попали Физико-математический лицей №31 (Челябинск), Московская гимназия на Юго-Западе №1543, Физтех-лицей имени Капицы в городе Долгопрудном (Московская область) и общеобразовательное учреждение «Пятьдесят седьмая школа» в Москве.

Ранее эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила динамику российских вузов в международных рейтингах. Об этом сообщала НСН.