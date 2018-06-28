Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских вузов. Список высших учебных заведений, вошедших в число лидеров, опубликован на сайте издания.

«За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования», — говорится в тексте.

Методика учитывает востребованность выпускников в регионах, число предпринимателей среди окончивших высшие учебные заведения специалистов, а также качество образования.

Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа (РЭШ).

Второе место досталось Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт (МФТИ).

Также в рейтинг вошли НИТУ «МИСиС», МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский НИУ ИТМО, РГУНГ им. И.М. Губкина, МИФИ и ВШЭ.

Всего в рейтинг попали 100 высших учебных заведений.

Ранее сайт kp.ru передавал, что в ежегодный список 1000 лучших вузов мира попали пять российских университетов.