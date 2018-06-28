Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов
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«За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования», — говорится в тексте.
Методика учитывает востребованность выпускников в регионах, число предпринимателей среди окончивших высшие учебные заведения специалистов, а также качество образования.
Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа (РЭШ).
Второе место досталось Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт (МФТИ).
Также в рейтинг вошли НИТУ «МИСиС», МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский НИУ ИТМО, РГУНГ им. И.М. Губкина, МИФИ и ВШЭ.
Всего в рейтинг попали 100 высших учебных заведений.
Ранее сайт kp.ru передавал, что в ежегодный список 1000 лучших вузов мира попали пять российских университетов.