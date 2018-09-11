СМИ: В Госдуме намерены ограничить кредитную нагрузку россиян

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В Госдуме предлагают законодательно ввести норму, согласно которой россияне не смогут получить кредит в банках и микрофинансовых организациях, если траты на его погашение превышают половину совокупного дохода семьи.

Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков. 

Согласно задумке авторов, россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи, а при превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы данным гражданам.

Отмечается, что изменения коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях».

Как указал Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

Эксперты при этом указывают, что те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «чёрным кредиторам».

Ранее НСН сообщала, что в июне объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.

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