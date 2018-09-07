СМИ: Средний платёж по ипотеке в России снизился за год на 3%

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Средний платёж по ипотеке в России снизился за год на 3%, до 16,7 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро.
СМИ: Средний платёж по ипотеке в России снизился за год на 3%
  • РИА Новости

Причиной такой динамики названо снижение процентных ставок банков.

Дороже всего обслуживать такой заём в Москве и Московской области (в среднем 38,3 тыс. и 29,1 тыс. рублей соответственно).

Далее следуют Санкт-Петербург, Магаданская область и Якутия, где средний платеж составляет около 26 тыс. рублей.

Наиболее бюджетными признаны Курганская область, Алтайский край, Удмуртия, Курская и Костромская области. За ипотеку там в среднем нужно платить 11—12 тыс. рублей.

Ранее НСН сообщала, что в июне объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.

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