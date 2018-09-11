В учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке примут участие более шести тысяч десантников

В военных учениях «Восток-2018» примут участие более шести тысяч военнослужащих из трёх соединений и двух отдельных воинских частей Воздушно-десантных войск, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что во время манёвров будет задействовано свыше 900 единиц бронированной и колёсной техники «Крылатой гвардии».



Впервые в рамках крупномасштабных учений десантники применят новые образцы военной техники, в частности БМД-4М, БТР-МДМ, СТС «Рысь», пикап «Патриот» с ПТРК «Корнет» и крупнокалиберным пулемётом «Корд».

Также для отработки разведывательной деятельности с воздуха в районах розыгрышей практических действий будут задействованы около десяти расчётов БЛА «Эрион-3», «Орлан-10» подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ.

Уточняется, что манёвры продлятся до 17 сентября.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке стартовали учения «Восток-2018».