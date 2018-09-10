В Крыму прокомментировали заявление Киева о недопущении возобновления подачи воды на полуостров

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Председатель постоянной комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина, который сказал, что Киев не допустит возобновления поставок воды на полуостров.
В Крыму прокомментировали заявление Киева о недопущении возобновления подачи воды на полуостров
  • РИА Новости

«Четыре года мы справляемся. И дальше будем справляться. С питьевой водой у нас никаких проблем нет. Даже в высокий сезон, когда в Крым приезжает огромное количество отдыхающих, никаких перебоев с питьевой водой нет», — отметил Черняк.

По его словам, если говорить о воде, которую используют предприятия и сельхозпроизводители, то в регионе научились экономить, использовать технологию капельного орошения, правильно распределять воду.

Ранее Бабин заверил, что никаких переговоров и попыток «маленькими шажочками подвести» Киев под подачу этой воды не будет.

Также глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова представителя американской делегации общественных деятелей Сильвии Демарест о том, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

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