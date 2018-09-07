В Совфеде прокомментировали слова представителя делегации США о законности референдума в Крыму

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова представителя американской делегации общественных деятелей Сильвии Демарест о том, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

«Будем реалистами, чтобы поменялось отношение, нужно, чтобы таких заявлений было тысячи, и даже не сотни. Нынешнюю стратегию по отношению к России поддержал конгресс, президент США. Это общественный консенсус», — сказал Климов.

Важным он назвал другое — то, что на полуострове начали появляться делегации, в том числе из дальних стран.

Как отметил сенатор, не нужно возлагать надежды на один визит, а нужно делать так, чтобы таких визитов было много, прежде всего с Запада.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил в разговоре с RT заявление Демарест.