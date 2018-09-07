В Госдуме оценили слова представителя делегации США о законности референдума в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в разговоре с RT слова представителя американской делегации общественных деятелей Сильвии Демарест, которая заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

«Как государство США были построены на волеизъявлении граждан, и принципы свободы мнения — это ментальность всего американского народа. И поэтому слова делегации о том, что волеизъявление крымчан — реальность и фактор, который нужно учитывать и уважать как свободу выбора, у любого здравомыслящего американца не вызывает сомнений. Слово «свобода» стало идеологическим трамплином для появления на карте мира новой страны — США. И этот принцип простые американцы исповедуют и поныне, что, впрочем, не мешает Белому дому в личных интересах заявлять, что они говорят от имени американских граждан», — отметил депутат.

Ранее представитель американской делегации, приехавшей в Крым, заявила, что референдум в Крыму был законным волеизъявлением жителей полуострова.