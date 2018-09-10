Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения итогов встречи Путина, Эрдогана и Рухани

Постоянное представительство России в ООН запросило проведение заседания Совета Безопасности для обсуждения итогов встречи президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил пресс-секретарь постпредства Фёдор Стржижовский.

«Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН с учётом интереса, проявленного некоторыми членами СБ к итогам саммита Россия — Иран — Турция», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, российские дипломаты запросили проведение заседания во вторник, 11 сентября, в 18:00 мск.

По словам Стржижовского, российская позиция объясняется тем, что ситуация вокруг провинции Идлиб в Сирии, в которой сейчас сосредоточились основные силы боевиков, вызывает повышенное внимание.

7 сентября в Иране прошёл трёхсторонний саммит по Сирии с участием Путина, Эрдогана и Рухани.