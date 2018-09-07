«Надеемся, террористам хватит ума сложить оружие»: Путин о мирном урегулировании ситуации в Идлибе

Лидеры России, Ирана и Турции провели пресс-конференцию по итогам саммита в Тегеране, на котором стороны обсудили ситуацию в Идлибе, единственной провинции Сирии под контролем террористов. Ранее Москва неоднократно подчёркивала, что боевики должны покинуть регион, а Дамаск вправе вести наступление на позиции экстремистов. RT вёл прямую трансляцию.