В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном режиме дня для первоклассников

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало об идеальном режиме дня для первоклассников, сообщает RIA56.

По словам специалистов, учебный процесс будет максимально успешным, если в школе соблюдают все условия — например, занятия должны проходить по пятидневной учебной неделе только в первую половину дня.

В сентябре — октябре в расписание следует включать по три урока в день по 35 минут каждый, в следующие два месяца число занятий вырастает до четырёх, а с января длительность уроков увеличивается до 45 минут.

Для первоклассников один раз в неделю допускается пять уроков в день за счёт физкультуры. В середине учебного дня желательна организация динамической паузы не менее 40 минут.

Внеурочная деятельность не должна занимать более 50 минут в день.

Ранее в Госдуме предложили отменить в школах занятия по субботам.