В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном режиме дня для первоклассников

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Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало об идеальном режиме дня для первоклассников, сообщает RIA56.
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном режиме дня для первоклассников
  • РИА Новости

По словам специалистов, учебный процесс будет максимально успешным, если в школе соблюдают все условия — например, занятия должны проходить по пятидневной учебной неделе только в первую половину дня.

В сентябре — октябре в расписание следует включать по три урока в день по 35 минут каждый, в следующие два месяца число занятий вырастает до четырёх, а с января длительность уроков увеличивается до 45 минут.

Для первоклассников один раз в неделю допускается пять уроков в день за счёт физкультуры. В середине учебного дня желательна организация динамической паузы не менее 40 минут.

Внеурочная деятельность не должна занимать более 50 минут в день.

Ранее в Госдуме предложили отменить в школах занятия по субботам.

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