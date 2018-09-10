Команда ЧФ стала победителем чемпионата Вооружённых сил России по футболу

Команда Черноморского флота стала победителем чемпионата Вооружённых сил России по футболу, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Вторым участником финала была сборная Западного военного округа. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды ЧФ.

Матчи в рамках турнира проводились по всем правилам большого футбола. Также использовалась система видеоповторов на случай спорных моментов у ворот.

Ранее сообщалось, что игры проходили на стадионах в Севастополе, Бахчисарае и Новопавловке.

Также ИА «Хабаровский край» сообщало о международном турнире по мини-футболу.