Команда ЧФ стала победителем чемпионата Вооружённых сил России по футболу
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Вторым участником финала была сборная Западного военного округа. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды ЧФ.
Матчи в рамках турнира проводились по всем правилам большого футбола. Также использовалась система видеоповторов на случай спорных моментов у ворот.
Ранее сообщалось, что игры проходили на стадионах в Севастополе, Бахчисарае и Новопавловке.
Также ИА «Хабаровский край» сообщало о международном турнире по мини-футболу.