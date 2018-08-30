Чемпионат Вооружённых сил России по футболу впервые пройдёт в Крыму и Севастополе

Чемпионат Вооружённых сил России по футболу будет впервые проведён в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Игры состоятся с 3 по 9 сентября на стадионах в Севастополе, Бахчисарае и Новопавловке.

Участниками турнира станут десять команд от военных округов, флотов и отдельных видов ВС. Жеребьёвка запланирована на 2 сентября.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о международном турнире по мини-футболу.