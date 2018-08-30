Чемпионат Вооружённых сил России по футболу впервые пройдёт в Крыму и Севастополе
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Игры состоятся с 3 по 9 сентября на стадионах в Севастополе, Бахчисарае и Новопавловке.
Участниками турнира станут десять команд от военных округов, флотов и отдельных видов ВС. Жеребьёвка запланирована на 2 сентября.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о международном турнире по мини-футболу.