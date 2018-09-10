СК возбудил дело после нападения мужчины на людей в здании Курского вокзала

Следователи возбудили уголовное дело после нападения вооружённого мужчины на людей на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек на Курском вокзале в Москве», — говорится в сообщении в Twitter.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям работников службы безопасности и сотрудников полиции, обеспечивавших безопасность в здании вокзала.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при нападении вооружённого ножом мужчины в здании Курского вокзала находятся в реанимации.

В результате нападения вооружённого ножом мужчины в ночь на 10 сентября на людей в здании вокзала пострадали два человека.