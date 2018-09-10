Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины на Курском вокзале

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Пострадавшие при нападении вооружённого ножом мужчины в здании Курского вокзала в Москве находятся в реанимации.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины на Курском вокзале
  • ©pixabay.com

«Мужчина находится в реанимации, ему уже сделали операцию», — сообщили РИА Новости в ГКБ №29.

В свою очередь, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сказали, что пострадавшая при нападении женщина находится «в хирургической реанимации, состояние пока тяжёлое».

Ранее сообщалось, что напавшего на людей в здании Курского вокзала мужчину обследуют медики

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 10 сентября.

В результате нападения вооружённого ножом мужчины на людей в здании Курского вокзала пострадали два человека.

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