Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины на Курском вокзале

Пострадавшие при нападении вооружённого ножом мужчины в здании Курского вокзала в Москве находятся в реанимации.

«Мужчина находится в реанимации, ему уже сделали операцию», — сообщили РИА Новости в ГКБ №29.

В свою очередь, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сказали, что пострадавшая при нападении женщина находится «в хирургической реанимации, состояние пока тяжёлое».

Ранее сообщалось, что напавшего на людей в здании Курского вокзала мужчину обследуют медики.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 10 сентября.

В результате нападения вооружённого ножом мужчины на людей в здании Курского вокзала пострадали два человека.