Вооружённый ножом мужчина ранил двух человек в здании Курского вокзала в Москве
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Поступило сообщение, что примерно в 04:10 неизвестный нанёс телесные повреждения двум гражданам в зале ожидания на Курском вокзале, пострадавшие госпитализированы», — отметили в ведомстве.
В настоящее время нападавший задержан и доставлен в отделение полиции.
Сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства произошедшего.
В июле сообщалось, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, дежурившего у посольства Словакии в Москве.
Водитель такси, который стал очевидцем произошедшего, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности инцидента.