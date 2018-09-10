Вооружённый ножом мужчина ранил двух человек в здании Курского вокзала в Москве

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В результате нападения вооружённого ножом мужчины на людей в здании Курского вокзала в Москве пострадали двое.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Поступило сообщение, что примерно в 04:10 неизвестный нанёс телесные повреждения двум гражданам в зале ожидания на Курском вокзале, пострадавшие госпитализированы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. 

Сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства произошедшего.

В июле сообщалось, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, дежурившего у посольства Словакии в Москве.

Водитель такси, который стал очевидцем произошедшего, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности инцидента. 

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