СМИ: В России перестанут продавать поваренную соль с 2019 года

В России с 2019 года могут перестать продавать соль с наименованием «поваренная», её заменит «пищевая».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз», объединяющую крупнейших производителей соли.

По данным издания, в начале сентября в России вступили в силу положения ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия», который предполагает введение соответствующих изменений.

«Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», — объяснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Ранее «Крыминформ» передавало, что на озере Сасык-Сиваш в Крыму начали добывать розовую морскую соль.