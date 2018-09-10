СМИ: В России перестанут продавать поваренную соль с 2019 года

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В России с 2019 года могут перестать продавать соль с наименованием «поваренная», её заменит «пищевая».
СМИ: В России перестанут продавать поваренную соль с 2019 года
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз», объединяющую крупнейших производителей соли. 

По данным издания, в начале сентября в России вступили в силу положения ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия», который предполагает введение соответствующих изменений.

«Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», — объяснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Ранее «Крыминформ» передавало, что на озере Сасык-Сиваш в Крыму начали добывать розовую морскую соль.

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