Роспотребнадзор предупредил россиян о возможности распространения новых штаммов гриппа

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В Роспотребнадзоре предупредили россиян о возможности распространения двух новых штаммов гриппа в ближайшее время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства, представленную в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — говорится в тексте.

Ранее портал progorod43.ru со ссылкой на сайт регионального Министерства здравоохранения передавал, что в Кирове с 4 по 7 сентября и с 10 по 14 сентября пройдёт бесплатная вакцинация от гриппа.

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