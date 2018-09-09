Аукцион в поддержку редких животных состоится в рамках ВЭФ

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Благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока состоится в рамках Восточного экономического форума, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Аукцион в поддержку редких животных состоится в рамках ВЭФ
  • РИА Новости

Организаторы — Министерство природных ресурсов и экологии и АНО «Экспоцентр «Заповедники России»».

На торгах представят лоты глав регионов Дальневосточного федерального округа, заповедников и национальных парков Дальнего Востока, некоммерческих организаций, знаменитых деятелей культуры, искусства и спорта.

Специальный лот — путешествие по десяти  природным достопримечательностям региона.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».

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