Аукцион в поддержку редких животных состоится в рамках ВЭФ
- РИА Новости
Организаторы — Министерство природных ресурсов и экологии и АНО «Экспоцентр «Заповедники России»».
На торгах представят лоты глав регионов Дальневосточного федерального округа, заповедников и национальных парков Дальнего Востока, некоммерческих организаций, знаменитых деятелей культуры, искусства и спорта.
Специальный лот — путешествие по десяти природным достопримечательностям региона.
Ранее сообщалось, что на ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».