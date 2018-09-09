Представитель болгарской делегации рассказал о посещении Крыма
- © Сергей Мальгавко / Вид на черноморское побережье и посёлок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
- РИА Новости
«Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твёрдого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце», — сказал Вацев РИА Новости.
Он призвал «не обращать внимания на западную пропаганду».
«Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности», — подытожил Вацев.
Ранее представитель американской делегации общественных деятелей, приехавшей в Крым, Сильвия Демарест заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.
Также глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова Демарест.