Представитель болгарской делегации рассказал о посещении Крыма

Представитель болгарской делегации Валентин Вацев во время посещения Крыма поделился впечатлениями о полуострове, а также отметил, что «народ Крыма сам решил жить, где ему хочется».

«Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твёрдого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце», — сказал Вацев РИА Новости.

Он призвал «не обращать внимания на западную пропаганду».

«Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности», — подытожил Вацев.

Ранее представитель американской делегации общественных деятелей, приехавшей в Крым, Сильвия Демарест заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

Также глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова Демарест.