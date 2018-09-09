Представитель болгарской делегации рассказал о посещении Крыма

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Представитель болгарской делегации Валентин Вацев во время посещения Крыма поделился впечатлениями о полуострове, а также отметил, что «народ Крыма сам решил жить, где ему хочется».
Представитель болгарской делегации рассказал о посещении Крыма
  • © Сергей Мальгавко / Вид на черноморское побережье и посёлок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
  • РИА Новости

«Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твёрдого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце», — сказал Вацев РИА Новости.

Он призвал «не обращать внимания на западную пропаганду».

«Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности», — подытожил Вацев.

Ранее представитель американской делегации общественных деятелей, приехавшей в Крым, Сильвия Демарест заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

Также глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова Демарест.

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