В МВД рассказали подробности наезда на пешеходов на юге Москвы

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В пресс-службе столичного управления МВД России рассказали подробности ДТП в Москве, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости.
В МВД рассказали подробности наезда на пешеходов на юге Москвы
  • РИА Новости

Отмечается, что предполагаемым виновником произошедшего является гражданин Киргизии.

«По предварительным данным, произошёл конфликт в кафе на бытовой почве между гражданами Киргизии, в ходе которого один из участников данного инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков», — уточнил представитель ведомства.

В настоящее время водитель автомобиля задержан.

Сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. 

Также Пятый канал передавал, что участник дорожно-транспортного происшествия с лидером группы «Кино» Виктором Цоем водитель пассажирского «Икаруса» Янис Фибигс назвал 15 августа 1990 года датой, которая изменила его жизнь.

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