В МВД рассказали подробности наезда на пешеходов на юге Москвы
- РИА Новости
Отмечается, что предполагаемым виновником произошедшего является гражданин Киргизии.
«По предварительным данным, произошёл конфликт в кафе на бытовой почве между гражданами Киргизии, в ходе которого один из участников данного инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков», — уточнил представитель ведомства.
В настоящее время водитель автомобиля задержан.
Сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве.
Также Пятый канал передавал, что участник дорожно-транспортного происшествия с лидером группы «Кино» Виктором Цоем водитель пассажирского «Икаруса» Янис Фибигс назвал 15 августа 1990 года датой, которая изменила его жизнь.