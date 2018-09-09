В Самарской и Ульяновской областях открылись избирательные участки на выборах главы региона и депутатов регионального парламента соответственно, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участки открылись в воскресенье в 08:00 (07:00 мск).

В единый день голосования 9 сентября в России проходят прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на выборах главы региона открылись в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.