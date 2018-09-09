В Москве на выборах мэра открылись первые семь избирательных участков

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Первые семь избирательных участков на выборах мэра столицы открылись в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на них проголосуют сотрудники Росгвардии, которые будут обеспечивать охрану порядка в ходе голосования на территории избирательных участков, а также во время празднования Дня города в воскресенье.

В Единый день голосования 9 сентября в России проходят прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Ранее стало известно, что избирательные участки на выборах губернатора открылись в воскресенье, в 08:00 (04:00 мск) в Красноярском и Алтайском краях, Хакасии, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.

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