В Москве на выборах мэра открылись первые семь избирательных участков

Первые семь избирательных участков на выборах мэра столицы открылись в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на них проголосуют сотрудники Росгвардии, которые будут обеспечивать охрану порядка в ходе голосования на территории избирательных участков, а также во время празднования Дня города в воскресенье.

В Единый день голосования 9 сентября в России проходят прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Ранее стало известно, что избирательные участки на выборах губернатора открылись в воскресенье, в 08:00 (04:00 мск) в Красноярском и Алтайском краях, Хакасии, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.