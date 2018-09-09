В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки на выборах губернатора

Избирательные участки на выборах главы региона открылись в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участки были открыты в 08:00 (06:00 мск) в воскресенье.

В Единый день голосования 9 сентября в России проходят прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Ранее стало известно, что первые семь избирательных участков на выборах мэра столицы открылись в Москве.