В праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве приняли участие около 5 млн человек

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В праздничных мероприятиях по случаю Дня города в столице приняли участие около пяти миллионов человек, сообщает ГУ МВД России по Москве.

«В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города Москвы, приняли участие порядка пяти миллионов человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности», — говорится в тексте.

В МВД также отметили, что серьёзных нарушений общественного порядка в ходе праздника зафиксировано не было.

Ранее «Утро.ру» передавало, что в рамках фестиваля «Цветочный джем» на Тверской площади в Москве прошло флористическое шоу.  

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