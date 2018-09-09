В праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве приняли участие около 5 млн человек
«В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города Москвы, приняли участие порядка пяти миллионов человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности», — говорится в тексте.
В МВД также отметили, что серьёзных нарушений общественного порядка в ходе праздника зафиксировано не было.
Ранее «Утро.ру» передавало, что в рамках фестиваля «Цветочный джем» на Тверской площади в Москве прошло флористическое шоу.