Флористическое шоу пройдёт 8 сентября в Москве в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Флористическое шоу пройдёт в субботу, 8 сентября, на Тверской площади в Москве в рамках фестиваля «Цветочный джем», сообщает «Утро.ру».

Посетители смогут увидеть цветы редких отечественных и зарубежных сортов, понаблюдать за работой ведущих флористов, получить информацию о составлении красивых и долговечных цветочных букетов и композиций.

В воскресенье, 9 сентября, более 40 танцоров и артистов будут участвовать в Цветочном балу. Гостей научат, в частности, вальсу, рок-н-роллу и танго.

В этом году все городские уличные фестивали объединены театральной темой, и «Цветочный джем» не стал исключением. В течение обоих выходных в центре и в округах будут проходить инклюзивные постановки, уличные шоу от российских и зарубежных театров и другие события.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Международный фестиваль фольклора пройдёт 16 сентября в Калининградской области.