В Крыму теплоход со 152 пассажирами всю ночь не мог причалить из-за шторма

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В Крыму прогулочный двухпалубный теплоход со 152 пассажирами на борту всю ночь не мог пришвартоваться к причалу в Судаке.
В Крыму теплоход со 152 пассажирами всю ночь не мог причалить из-за шторма
  • РИА Новости

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма, теплоход следовал из Ялты. 

Отмечается, что около полуночи поступил сигнал о том, что теплоход не может пришвартоваться из-за неблагоприятных погодных условий. По данным ведомства, ночью было зафиксировано волнение моря 5 баллов, дождь и ветер 10—12 м/с.

В связи с этим теплоходу пришлось встать на якорь в бухте.

«Учитывая высоту волн 3—4 метра, выход в море плавсредств для буксировки был невозможен», — заявили в пресс-службе.

В крымском МЧС добавили, что «к утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалить в Судаке». В результате произошедшего пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе терпит бедствие буксир с экипажем из семи человек.

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