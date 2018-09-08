В Керченском проливе обнаружили плот с потерпевшим бедствие экипажем буксира

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Буксир «Меркурий», который задействован в спасательной операции в Керченском проливе, обнаружил плот с членами экипажа терпящего бедствие малого буксира «Шквал».
В Керченском проливе обнаружили плот с потерпевшим бедствие экипажем буксира
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя ГУ МЧС по Крыму Владимира Иванова. 

«В 10:35 спасательное судно «Меркурий» обнаружило плот с экипажем терпящего бедствие буксира «Шквал». Все семь моряков, которые покинули буксир, находятся на плоту», — сообщили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что моряков пока не могут поднять на борт буксира в связи с волнением на море.

Ранее стало известно, что у берегов Крыма в Керченском проливе терпит бедствие буксир с экипажем из семи человек. После этого члены экипажа буксира покинули судно на спасательном плоту.

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