В МЧС сообщили о ЧП с буксиром в Керченском проливе
- РИА Новости
«В 06:55 восьмого сентября в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе с. Героевка городского округа Керчь в двух км от берега малый буксир «Шквал» заливает дождём», — сообщили в ведомстве.
Капитан буксира попросил о помощи в снятии экипажа с судна.
По состоянию на 07:25 члены экипажа покинули судно на спасательном плоту. По данным МЧС, плот дрейфует в сторону крымского мыса Такиль.
Отмечается, что в связи с произошедшим проводится спасательная операция, к ней привлечены буксиры «Анапа» и «Меркурий».
В январе «Крыминформ» сообщал, что в Керченском проливе с терпящего бедствие буксира были эвакуированы моряки.