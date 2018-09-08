В МЧС сообщили о ЧП с буксиром в Керченском проливе

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У берегов Крыма в Керченском проливе терпит бедствие буксир с экипажем из семи человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
В МЧС сообщили о ЧП с буксиром в Керченском проливе
  • РИА Новости

«В 06:55 восьмого сентября в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе с. Героевка городского округа Керчь в двух км от берега малый буксир «Шквал» заливает дождём», — сообщили в ведомстве.

Капитан буксира попросил о помощи в снятии экипажа с судна. 

По состоянию на 07:25 члены экипажа покинули судно на спасательном плоту. По данным МЧС, плот дрейфует в сторону крымского мыса Такиль.

Отмечается, что в связи с произошедшим проводится спасательная операция, к ней привлечены буксиры «Анапа» и «Меркурий».

В январе «Крыминформ» сообщал, что в Керченском проливе с терпящего бедствие буксира были эвакуированы моряки.

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