Голикова предложила снизить долю мигрантов в строительстве

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Долю привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства предлагается сократить в 2019 году до 80%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова предложила снизить долю мигрантов в строительстве
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как она отметила на заседании комиссии по социально-трудовым отношениям, это основная сфера применения труда мигрантов.

«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%», — цитирует Голикову ТАСС.

По её словам, при установлении такой доли привлечения иностранцев освободившиеся рабочие места займут россияне.

В мае сообщалось, что число выданных иностранцам в России трудовых патентов за пять лет возросло на 30%.

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