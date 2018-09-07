Голикова предложила снизить долю мигрантов в строительстве

Долю привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства предлагается сократить в 2019 году до 80%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как она отметила на заседании комиссии по социально-трудовым отношениям, это основная сфера применения труда мигрантов.

«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%», — цитирует Голикову ТАСС.

По её словам, при установлении такой доли привлечения иностранцев освободившиеся рабочие места займут россияне.

В мае сообщалось, что число выданных иностранцам в России трудовых патентов за пять лет возросло на 30%.