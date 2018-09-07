Голикова предложила снизить долю мигрантов в строительстве
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Как она отметила на заседании комиссии по социально-трудовым отношениям, это основная сфера применения труда мигрантов.
«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%», — цитирует Голикову ТАСС.
По её словам, при установлении такой доли привлечения иностранцев освободившиеся рабочие места займут россияне.
В мае сообщалось, что число выданных иностранцам в России трудовых патентов за пять лет возросло на 30%.