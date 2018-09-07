Эксперт прокомментировал назначение экс-главы «Роскосмоса» полпредом в ПФО
- © РИА Новости
«Новая должность Комарова находится в примерных рамках тех же механизмов работы, которой он и занимался, поэтому, скорее всего, он там будет эффективен», — заявил эксперт.
По его словам, новому полпреду будет труднее, чем его предшественнику Михаилу Бабичу, но поскольку вся ключевая экономика ПФО — это оборонка, технологии и космос, то Комаров своё место в системе найдёт.
«Ему будет непросто, но он справится», — добавил Журавлёв.
Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал назначение Бабича новым послом России в Белоруссии. По его словам, для Минска тесное партнёрство с Москвой является гарантией безопасности.