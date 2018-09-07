Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» полпредом в Приволжском федеральном округе
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в указе.
Ранее Путин освободил от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и назначил его послом России в Белоруссии.