Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» полпредом в Приволжском федеральном округе

Российский лидер Владимир Путин назначил бывшего главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится в указе.

Ранее Путин освободил от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и назначил его послом России в Белоруссии.