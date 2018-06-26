Путин назначил Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе.
Путин назначил Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе
  • © РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от занимаемых должностей полпредов в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах Игоря Холманских и Олега Белавенцева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить