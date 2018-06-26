Путин назначил Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе
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Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.
«Назначить Меняйло Сергея Ивановича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.
Ранее сообщалось, что Путин освободил от занимаемых должностей полпредов в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах Игоря Холманских и Олега Белавенцева.