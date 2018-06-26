Путин назначил Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе

Российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от занимаемых должностей полпредов в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах Игоря Холманских и Олега Белавенцева.