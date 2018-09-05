В Севастопольской бухте прошли учения по противодействию подводным диверсантам

В Севастопольской бухте прошли учения Крымской военно-морской базы по противодействию подводным диверсантам.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева.

По его словам, цель блокировали в акватории бухты, но условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам.

В занятиях принимали участие около 60 человек, а также четыре катера типа «Грачонок» и «Раптор».

Ранее сообщалось, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заступившие на боевое дежурство в районе Керчи, начали плановую боевую учёбу.

Также немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.