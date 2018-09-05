В Крыму расчёты ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили виртуальные крылатые ракеты условного противника
- РИА Новости
В ходе учений они отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, смоделированных электронным способом.
Параметры скорости полёта и высоты были разные для усложнения поражения объектов. Расчёты «Панцирь-С» успешно справились с поставленной задачей.
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