Минздрав намерен увеличить охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией до 75% к 2019 году

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство собирается увеличить охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией до 75% к 2019 году.

Об этом сообщает ТАСС.

Также, по её словам, данный показатель к 2020 году достигнет 90%.

«Россия большими шагами движется в этом направлении, и если мы имеем за прошлый год, начало текущего года чуть больше 50% (охват антиретровирусной терапией. — RT), то следующий год будет уже как минимум 75% охвата антиретровирусной терапией», — сказала она.

Министр отметила, что в случае достижения намеченных показателей Россия в 2020 году выйдет на уровень Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в сфере борьбы с ВИЧ, что подразумевает, что 90% людей с ВИЧ должны знать о своём положительном статусе, 90% больных должны получать лечение и 90% принимающих антиретровирусную терапию должны контролировать свою вирусную нагрузку.

По словам Скворцовой, за последние годы в России значительно изменилось отношение к лечению пациентов с ВИЧ. Если раньше лечили только заразившихся с определёнными иммунными показателями, а людей без критического уровня оставляли на длительный период без терапии, то сейчас лечением охватываются и те, у кого впервые была диагностирована ВИЧ-инфекция.

Ранее «Известия» писали, что в Минздраве сообщили о снижении вирусной нагрузки у ВИЧ-положительных россиян.