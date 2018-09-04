Авиакомпания выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении вертолёта в Иркутской области

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Авиакомпания «Ангара» выплатит по 1 млн рублей родственникам погибших членов экипажа вертолёта Ми-8, который потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Авиакомпания выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении вертолёта в Иркутской области
  • © РИА Новости

«Руководством авиакомпании принято решение о выплате дополнительных компенсаций родственникам членов экипажа из собственных средств в размере 1 млн рублей каждой семье», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что размер страховой выплаты каждой семье составит 2 млн 25 тыс. рублей. 

Ранее стало известно, что МАК создал комиссию для расследования крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области.

В ночь на 3 сентября стало известно, что Ми-8 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позднее были найдены обломки вертолёта. Три члена экипажа погибли

По данным авиакомпании «Ангара», которой принадлежало транспортное средство, вертолёт был полностью исправен и недавно проходил техосмотр. 

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