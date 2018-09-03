Возле потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх человек

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RT
В Иркутской области возле вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение, обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС России.
Возле потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх человек
  • РИА Новости

«Спасатели передали по спутниковой связи, что возле найденного вертолета обнаружены тела трёх человек», — уточнил собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший 2 сентября, не вышел на связь и пропал с радаров. На его борту находились три человека.

Позднее стало известно, что вертолёт найден разрушенным

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.

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