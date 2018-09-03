Возле потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх человек
- РИА Новости
«Спасатели передали по спутниковой связи, что возле найденного вертолета обнаружены тела трёх человек», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший 2 сентября, не вышел на связь и пропал с радаров. На его борту находились три человека.
Позднее стало известно, что вертолёт найден разрушенным.
В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.