Возле потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх человек

В Иркутской области возле вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение, обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС России.

«Спасатели передали по спутниковой связи, что возле найденного вертолета обнаружены тела трёх человек», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший 2 сентября, не вышел на связь и пропал с радаров. На его борту находились три человека.

Позднее стало известно, что вертолёт найден разрушенным.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.