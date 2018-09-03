В Иркутской области возобновили поиски пропавшего вертолёта

Поиски пропавшего вертолёта Ми-8 возобновили в Иркутской области утром 3 сентября. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Ангара».

«На поиски пропавших вылетели два вертолёта Ми-8 — один принадлежит нашей компании, второй — борт МЧС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее источник сообщил о пропаже в Иркутской области Ми-8, на борту которого находятся три человека.