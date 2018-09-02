Источник: под Иркутском пропал вертолёт Ми-8 с тремя людьми на борту
Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных структурах региона.
- © Игорь Онучин
- РИА Новости
По словам источника, вертолёт принадлежит авиакомпании «Ангара».
«С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области нашли упавший легкомоторный самолёт.
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