Источник: под Иркутском пропал вертолёт Ми-8 с тремя людьми на борту

Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных структурах региона.

© Игорь Онучин

РИА Новости

По словам источника, вертолёт принадлежит авиакомпании «Ангара». «С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски», — сказал он. Ранее сообщалось, что в Тюменской области нашли упавший легкомоторный самолёт.