Источник: под Иркутском пропал вертолёт Ми-8 с тремя людьми на борту

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Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных структурах региона.
Источник: под Иркутском пропал вертолёт Ми-8 с тремя людьми на борту
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

По словам источника, вертолёт принадлежит авиакомпании «Ангара».

«С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области нашли упавший легкомоторный самолёт.

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