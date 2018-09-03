Поиски пропавшего в Иркутской области вертолёта Ми-8 продолжатся после улучшения погоды

Поиски с воздуха пропавшего в Иркутской области вертолёта Ми-8 продолжатся после улучшения погоды. Об этом сообщили в региональном координационном центре поиска и спасания.

«Вчера поиски вертолёта результата не дали. В тёмное время суток поиск не производился. Сейчас в районе поиска туман и низкая облачность, ждём улучшения погоды, чтобы продолжить поисковые работы», — приводит ТАСС слова представителя центра.

Как отмечается, в поисковых работах будут задействованы четыре вертолёта Ми-8, а также самолёт Ан-26.

Ранее источник сообщил о пропаже в Иркутской области Ми-8, на борту которого находятся три человека.

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России организовали доследственную проверку пропажи вертолёта Ми-8 в Иркутской области.