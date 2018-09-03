Пропавший в Иркутской области вертолёт Ми-8 нашли разрушенным

Пропавший в Иркутской области вертолёт Ми-8 найден разрушенным. Об этом сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

«Вертолёт обнаружен с воздуха бортом авиакомпании «Ангара». Сообщается, что он разрушен», — приводит РИА Новости слова представителя центра.

Отмечается, что место падения вертолёта находится в 290 км к юго-востоку от Усть-Кута.

Ранее стало известно, что в Иркутской области нашли пропавший вертолёт.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший 2 сентября, не вышел на связь и пропал с радаров. На его борту находились три человека.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.