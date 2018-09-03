В Иркутской области нашли пропавший вертолёт Ми-8

Вертолёт Ми-8, который пропал 2 сентября в Иркутской области, обнаружен.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России.

«Поступила информация, что пропавший Ми-8 найден. Пока это вся информация», — отметила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 пропал в Иркутской области. Пропавший вертолёт принадлежит авиакомпании «Ангара». На борту находились три человека.

По факту пропажи вертолёта Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку.