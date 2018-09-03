МАК создал комиссию для расследования крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования в связи с крушением вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара» в Иркутской области.
МАК создал комиссию для расследования крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Об этом сказано на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 сентября стало известно, что вертолёт перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позднее вертолёт был найден разрушенным. Три члена экипажа погибли.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.

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