МАК создал комиссию для расследования крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области
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- РИА Новости
Об этом сказано на сайте комитета.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.
В ночь на 3 сентября стало известно, что вертолёт перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позднее вертолёт был найден разрушенным. Три члена экипажа погибли.
В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.